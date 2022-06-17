В Москве жестоко избили посетителя фитнес-клуба и проломили ему голову

В фитнес-центре на юге Москвы жестоко избили посетителя и проломили ему череп

В фитнес-центре на юге Москвы жестоко избили одного из посетителей и проломили ему череп. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 июня. После нападения мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами головы: медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей лица. Он пришел в себя только через несколько дней и написал заявление в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. 17 июня подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 19-летний безработный молодой человек.

В апреле также стало известно, что постоялец гостиницы «Мариотт Тверская», которая располагается на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, набросился на женщину с ножом.