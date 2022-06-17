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Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей

Пользовательница TikTok заявила, что ее дочь видит духов, и напугала людей

Фото: Shutterstock

Пользовательница TikTok под ником @not.cristinayang назвала причину сна в одной постели со своей двухлетней дочерью и напугала людей. Своей историей про девочку, которая, как она заявила, видит духов, женщина поделилась в видео, на которые обратили внимание в New York Post.

Женщина рассказала, что все началось в одну из ночей, когда она уложила ребенка спать в его комнате и вернулась в спальню к мужу. Спустя время она услышала крик и побежала к дочери, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Войдя в комнату, она увидела, что девочка вылезла из кровати и выглядит напуганной.

После многочисленных попыток успокоить дочь и помочь ей заснуть, женщина забрала ее к себе на кровать. Она решила, что одна совместная ночь не сформирует неправильную привычку, и ее ребенок продолжит спать самостоятельно. На следующий день все повторилось опять.

Тогда взволнованная мать решила узнать, что же беспокоит ее ребенка. Девочка призналась, что якобы к ней ночью приходит женщина, которая выглядит точно так же, как ее родительница, и зовет ее пойти с ней в шкаф. «Она выглядит так же, как ты, но я знаю, что это не ты», — сказала она.

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Пользователи в комментариях поделились своим детским опытом. Оказалось, что некоторые из них тоже видели двойников близких людей. Другие и вовсе написали, что духи будто бы умеют копировать голос и внешность живых людей.

Ранее сообщалось, что актриса из Лондона рассказала, что влюбилась в невидимого инопланетянина, но столкнулась с проблемой во время помолвки. Женщина отметила, что впервые встретила свою любовь после того, как опубликовала в соцсети сообщение о том, что скорее начнет встречаться с существом с другой планеты, чем пойдет на очередное свидание с мужчиной из Tinder.

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Евгения Черкасова
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