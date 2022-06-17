Российский дипломат назвал глупостью решение Украины ввести визовый режим

Постпред при ЕС Чижов назвал полной глупостью решение Украины ввести визовый режим с РФ

Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал решение Украины ввести визовый режим с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такой шаг является «полной глупостью».

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

