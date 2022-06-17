Селена Гомес устыдилась снимка в обнаженном виде на обложке альбома 2015 года

Певица Селена Гомес призналась, что ей стыдно за откровенное фото на обложке ее альбома

Американская певица и актриса Селена Гомес устыдилась откровенного снимка, который сделала для обложки своего музыкального альбома семь лет назад. Своими переживаниями на данную тему она поделилась в подкасте «Круглый стол комедийных актрис» издания The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в программе также приняли участие актрисы Эми Шумер, Молли Шеннон, Трейси Эллис Росс и Бриджит Эверетт. В эфире звезды кино обсудили, с чего началась их карьера, а также собственные успехи и провалы. Так, звезда фильма «Красотка на всю голову» Шумер оценила игру Гомес в комедийно-детективном сериале «Убийства в одном здании», премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Hulu в 2021 году. Сценаристка похвалила Гомес за то, что та нашла в себе силы отойти от сексуализированного образа, навязанного ей еще в начале карьеры. «Я знаю, что раньше тебя заставляли чувствовать себя сексуальной, хотя тебе было совсем мало лет. Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти. Но я рада, что ты смогла уйти от этого», — сказала Шумер.

В ответ звезда ситкома «Ханна Монтана» поблагодарила ее и призналась, что ей до сих пор стыдно за фото, на котором она позирует обнаженной. Гомес уточнила, что это была обложка ее музыкального альбома Revival, который был выпущен в 2015 году. «Я сделала обложку альбома, за которую мне до сих пор стыдно. Мне пришлось справляться с этими чувствами. Я не слишком сексуальный человек. Иногда мне нравится чувствовать себя такой, но это не значит, что я хочу быть такой для других», — пояснила певица.

В мае Селену Гомес пристыдили в сети за пародию на модель Хейли Бибер. Так, жена Джастина Бибера опубликовала видео с подробным описанием и разбором своего повседневного макияжа. Однако несколько часов спустя Гомес поделилась на личной странице похожим роликом, в котором рассказала об уходе за кожей. Поклонники сочли ее поступок издевательством по отношению к супруге Бибера. Кроме того, пользователи сети заметили, что перед камерой она демонстрировала похожие движения и жесты.