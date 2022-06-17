В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице

Во Владикавказе на полицейских завели дело после убийства подозреваемого в больнице

Во Владикавказе следователи возбудили дело о халатности в отношении сотрудников отдела полиции № 1, допустивших убийство подозреваемого в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет об убийстве 35-летнего Мурада Османова. Ранее были арестованы два фигуранта, родственники 79-летнего таксиста Сергея Григоряна, которые зарезали его в больнице.

По версии следствия, вечером 11 июня в ходе конфликт пассажир ударил ножом в живот таксиста. Пострадавшего госпитализировали. А напавшего задержала полиция через некоторое время. Но выяснилось, что он также был ранен во время ссоры с таксистом, и его привезли в больницу. Туда в ночь на 12 июня приехали сын и внук Григоряна и ударили Османова ножом, а затем выстрелили в него, отчего тот скончался.

В СКР считают, что преступление было совершено из-за бездействия сотрудников полиции, находившихся на месте преступления и допустивших убийство.