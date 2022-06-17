Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Смотритель зоопарка погладил тигра и умер от разрыва сердца

Daily Mail: в Мексике смотритель зоопарка Хосе де Хесус умер после нападения тигра

В мексиканском штате Мичоакан смотритель частного зоопарка умер от разрыва сердца после того, как на него набросился бенгальский тигр, которого он решил погладить. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение произошло в понедельник, 13 июня. 23-летний Хосе де Хесус просунул правую руку в вольер, чтобы погладить тигра. Сначала зверь позитивно реагировал на ласку, но в какой-то момент внезапно вцепился в руку Хесуса. Мужчина закричал и попытался вырваться.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Вскоре животное отступило руку смотрителя. В зоопарк вызвали скорую помощь, которая доставила Хесуса в больницу. Пока пациент был в сознании, он пытался уговорить медиков не ампутировать пострадавшую конечность. Затем состояние мужчины начало стремительно ухудшаться, и вскоре он умер от сердечного приступа.

Владелец тигра заявил, что оплатил все медицинские счета погибшего. Он также уточнил, что содержит тигра, имея на это законное разрешение.

Ранее сообщалось, что лев в зоопарке на Ямайке обглодал палец смотрителю, решившему подразнить его на потеху посетителям. В результате пострадавший лишился пальца, от которого осталась только кость.

Что делать?
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Германии пожаловались на провал попыток Запада изолировать Россию и Путина
Россиянка слетала в Абхазию и описала местную еду фразой «язык можно проглотить»
В Германии осудят работающую в Донбассе немку
Смотритель зоопарка погладил тигра и умер от разрыва сердца
Звезда «Волка с Уолл-стрит» купил дом в излюбленном месте артистов
Тиктокеры стали разбавлять минералку уксусом для якобы полезной замены колы
В России сочли преждевременным «ставить крест» на «Северном потоке-2»
Руцкой назвал момент окончательного разрыва отношений с Ельциным
Экс-помощник Рейгана предостерег от передачи ядерного оружия Украине
Москвичка вспомнила район своего детства на «полуострове»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.