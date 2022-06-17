Смотритель зоопарка погладил тигра и умер от разрыва сердца

Daily Mail: в Мексике смотритель зоопарка Хосе де Хесус умер после нападения тигра

В мексиканском штате Мичоакан смотритель частного зоопарка умер от разрыва сердца после того, как на него набросился бенгальский тигр, которого он решил погладить. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение произошло в понедельник, 13 июня. 23-летний Хосе де Хесус просунул правую руку в вольер, чтобы погладить тигра. Сначала зверь позитивно реагировал на ласку, но в какой-то момент внезапно вцепился в руку Хесуса. Мужчина закричал и попытался вырваться.

Вскоре животное отступило руку смотрителя. В зоопарк вызвали скорую помощь, которая доставила Хесуса в больницу. Пока пациент был в сознании, он пытался уговорить медиков не ампутировать пострадавшую конечность. Затем состояние мужчины начало стремительно ухудшаться, и вскоре он умер от сердечного приступа.

Владелец тигра заявил, что оплатил все медицинские счета погибшего. Он также уточнил, что содержит тигра, имея на это законное разрешение.

Ранее сообщалось, что лев в зоопарке на Ямайке обглодал палец смотрителю, решившему подразнить его на потеху посетителям. В результате пострадавший лишился пальца, от которого осталась только кость.