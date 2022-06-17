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Женщина пожаловалась на выследившего ее спустя три месяца после поездки таксиста

New York Post: в Великобритании таксист выследил женщину и пригласил ее на свидание

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Жительница Великобритании пожаловалась на таксиста, который выследил ее и пригласил на свидание спустя три месяца после поездки. Об этом сообщает New York Post.

25-летняя Минивер Ларман из Оксфорда, графство Оксфордшир, рассказала, что 5 марта ехала в такси от железнодорожного вокзала до дома. Поездка заняла 15 минут, и все это время она непринужденно болтала с водителем. Выйдя из машины, Ларман поблагодарила таксиста и вернулась к своим делам.

Поскольку женщина заказала автомобиль через приложение, в нем отображались ее данные: имя и номер мобильного телефона. Спустя три месяца после поездки таксист, видимо, впечатленный общением с пассажиркой, решил воспользоваться доступом к данным и написал ей сообщение. В тексте он вспомнил приятную беседу, признался, что имя женщины засело у него в голове, и пригласил ее встретиться и выпить по бокалу.

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Британку романтичный порыв мужчины не впечатлил. «Почему этот человек не понял, насколько жутко это выглядит? Я почувствовала себя в небезопасности, потому что он высадил меня у дома и знает, где я живу. Я думаю, что это очень непрофессионально и ставит женщин в опасное и неприятное положение», — сказала она.

Ларман пожаловалась в компанию, и ей пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что жительница мексиканской столицы Мехико пряталась в багажнике вместе с сыном, чтобы проследить за мужем, таксистом Uber. Водитель открыл багажник и увидел там жену с ребенком.

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Евгения Черкасова
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