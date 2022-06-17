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В США стали отказываться от поездок на автомобиле из-за цен на бензин

TWT: жители США массово отказались от поездок на автомобиле из-за рекордных цен на бензин

Фото: Unsplash

Жители США начали паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью из-за растущей инфляции и высокой стоимости бензин. Об этом сообщается в статье газеты The Washington Times (TWT).

По данным издания, рекордные цены на бензин вместе с дорожающими продуктами питания приносят вред американцам с низким уровнем доходов. В результате они стали обращаться за помощью в продовольственные банки и отказались от поездок на автомобиле.

Например, жительница Флориды Эми рассказала, что потратила 110 долларов, или более шести тысяч рублей, на заправку своей машины. В магазине продуктов она не стала покупать многие товары, поскольку ей не хватило денег. Выйдя из торгового зала, Эми ощутила себя «обделенной» и начала паниковать.

«Мы просто очень, очень бережливы. И это фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: "насколько далеко это зайдет?"» — подчеркнула она.

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Марина Совина
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