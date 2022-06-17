Глава Чечни Кадыров рассказал о желающих немедленно выехать на Украину добровольцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в регион приехали сотни добровольцев, желающих немедленно выехать в зону проведения специальной военной операции на Украину. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Ни один из выехавших бойцов не остался без должной подготовки и необходимого военного обмундирования. Эту обязанность по-прежнему берут на себя лучшие инструктора Российского университета спецназа», — написал Кадыров. Он отметил, что новоприбывших обучают тактической стрельбе, военной топографии, а также другим основополагающим навыкам, которые в критический момент могут спасти жизнь.

«Каждый боец, выехавший из Грозного под знаменитый на весь мир клич "Ахмат-Сила", угроза их существованию», — заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке. Он также отметил, что добровольческое движение для участия в специальной операции «набирает обороты».