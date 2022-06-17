Политолог оценил шансы Украины, Молдавии и Грузии стать кандидатами в ЕС

Политолог Калачев допустил становление Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС

У Украины, Молдавии и Грузии пока нет шансов стать полноправными членами Европейского Союза (ЕС), если это и произойдет, то очень нескоро. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев. Что же касается шансов стать кандидатом на вступление в ЕС, то они есть у всех трех стран, убежден он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия собирается рекомендовать предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине, Молдавии и Грузии. Вскоре Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии и Украине, в отличие от Грузии — этой стране для получения статуса необходимо выполнить ряд условий.

Симпатии Европы

Симпатии европейцев сейчас, безусловно, на стороне Украины, но несмотря на то, что вчера четыре европейских лидера, Франция, Германия, Италия и Румыния, заявили о необходимости скорейшего предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, надо учитывать, что в ЕС решения принимаются консенсусом, обратил внимание Калачев. По его словам, у Украины в этом отношении есть определенные проблемы, связанные с позициями Дании и Нидерландов, которые не так давно заявили особую позицию по этому вопросу. Также против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС может выступить и Венгрия, допустил политолог.

«Но с учетом того, что в европейском сообществе есть два ярко выраженных лидера — это Франция и Германия, и лидеры этих стран свою позицию вчера заявили, думаю, что шансы Украины на получение статуса кандидата все-таки выше среднего. Франция и Германия — это, безусловно, локомотив для ЕС, и, наверное, они найдут возможность повлиять на мнение остальных», — поделился Калачев.

Проблемные страны

Если даже по поводу Украины, которая пользуется симпатией европейцев, возникают возражения отдельных стран, можно предположить, что может быть чье-то особое мнение и по поводу статуса кандидата в ЕС Молдавии и Грузии, заметил политолог.

«Что касается Молдовы, Додон сейчас, как известно, находится под уголовным преследованием, партии социалистов будут выражать по этому поводу протесты, и обстановка, в целом, там не очень спокойная. И не будем забывать, что ситуацию и Грузии, и Молдовы осложняют еще и вопросы территориальные: у одних Приднестровье, у других Южная Осетия и Абхазия, и они, конечно, выглядят проблемными, но во всяком случае шансы кандидатами есть у всех трех стран», — рассказал Калачев.

Ближе всех к Европе находится Молдавия, считает он, однако, с точки зрения следования европейскому вектору, ее в чем-то опережает Грузия. Тем не менее предметом обсуждения между странами ЕС может стать вопрос их внешнеполитической активности и готовности действовать в русле общеевропейских усилий помощи Украине.

На Украине очень обижаются, что Грузия, которая не принимает санкции против России рассматривается в качестве кандидата. Можно предположить, что рассмотрение вопроса по Грузии может быть увязано с вопросом об отношениях Грузии и России — Грузия никаких санкций в отношении России не ввела. Молдова как бедная страна тоже санкции против России не ввела, так как не может себе этого позволить Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы, политолог

Общие сложности

Шансы стать кандидатами на членство в ЕС у всех трех стран выше среднего, однако для этого они должны отвечать всем необходимым требованиям, подчеркнул политолог. И их главные проблемы, с его точки зрения, это низкий уровень жизни, коррумпированность, а также проблемы несоответствия европейским стандартам по целому ряду позиций:

«Возьмите Молдову, например — самая бедная страна Европы. Хотя на самом деле раньше была Молдова, а теперь, благодаря специальной военной операции, и Украина находится с ней на одном уровне, по понятным причинам ВВП упал и возникает куча проблем. Собственно говоря, впереди у них достаточно долгий путь приведения законодательства в соответствие с европейским».

По словам Калачева, приглашение Украины, Молдавии и Грузии к диалогу по поводу их возможности стать кандидатами в ЕС — это попытка протолкнуть определенные реформы в этих странах, и то, насколько их шансы будут высоки, зависит от самих стран, от того, как быстро они могут имплементировать европейские нормы в свое законодательство, как быстро они смогут решить те проблемы, которые мешают их вступлению в ЕС.

«То есть для них это, скорее, как мотиватор. Автоматического приема не будет, закрыв глаза, их никто не примет, им для этого предстоит еще много сделать. Конечно, сам процесс может затянуться, но Европа их не бросит», — заключил политолог.

23-24 июня, опираясь на рекомендации Еврокомиссии, вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, Молдавии и Грузии будут обсуждать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе.