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Российские прокуроры начнут оперативнее реагировать на проверки бизнеса

Генпрокурор Краснов заявил, что ОРМ в отношении бизнесменов будут проверять за сутки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Прокуроры будут в течение суток проверять законность оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) в отношении бизнесменов. Об этом сообщил российский генпрокурор Игорь Краснов, его цитирует РИА Новости.

Глава надзорного ведомства добавил, что коммерсантам могут дать рассрочку на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда жизни и здоровью сотрудников и клиентов. Также Краснов рассказал, что Генпрокуратура будет добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса.

«В целом применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна — количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами», — отметил генпрокурор.

Ранее Краснов объяснил рост цен на лекарства жадностью бизнесменов, работающих в медицинской сфере. Он заявил о необходимости пресекать попытки спекуляций на фармацевтическом рынке.

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Елизавета Новикова
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