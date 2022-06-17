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Задержали четвертого участника изнасилования и убийства россиянки

В Красноярске задержали четвертого фигуранта дела об изнасиловании и убийстве жительницы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярске следователи задержали 24-летнего мужчину — четвертого фигуранта дела об изнасиловании и убийстве 41-летней местной жительницы. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Уже задержаны трое соучастников: жители Воронежа 20 и 34 лет и 29-летний красноярец. На время следствия их отправили в СИЗО.

По данным следствия, 23 июля 2021 года в Красноярском крае женщина гостила у подруги, после чего уехала на такси в кафе. Там она познакомилась с тремя мужчинами, которые посадили ее в автомобиль и вывезли на территорию Березовского района, где изнасиловали и убили, а после выкопали яму и спрятали в ней тело, присыпав землей. Об исчезновении женщины в полицию сообщили ее родственники. Ее тело обнаружили 1 августа 2021 года. Выйти на след подозреваемых удалось благодаря совместным усилиям сотрудникам СКР и МВД.

На кадрах видна часть допроса мужчины следователем.

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Екатерина Власова
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