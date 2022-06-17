Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой

«Домус»: на рынке недвижимости в Крыму наблюдается дефицит первичного жилья

На рынке недвижимости в Крыму наблюдается проблема — тотальный дефицит новостроек на полуострове, из-за которого предложение не успевает за спросом. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Домус», предоставленные «Ленте.ру».

В данный момент объем нового строительства в Крыму приблизился к миллиону квадратных метров. По данным на апрель 2022 года, в регионе застройщиками возводится 980,5 тысячи «квадратов» жилья. В период с января по апрель рост объемов строительства в Крыму составил 15,3 процента, до 130,1 тысячи квадратных метров. При этом за год объем строительства в регионе вырос на 35,97 процента, за два года — на 42,14 процента.

Другая проблема, с которой столкнулся рынок недвижимости в Крыму, — стабильный рост цен на строящиеся квадратные метры. Сейчас этот показатель находится на уровне 108,1 тысячи рублей. С начала 2022 года цена «квадрата» увеличилась на 7,55 процента, или 7,5 тысячи рублей. За год квадратный метр подорожал на 35,94 процента, в рублях стоимость поднялась на 28,6 тысячи. Прирост за два года составил 53,86 процента, или 37,8 тысячи рублей.

По мнению руководителя агентства недвижимости «Домус» Геннадия Рудакова, причины дефицита предложения — небольшой, практически единичный запуск новых проектов, резкий рост спроса во время пандемии, а также скачка курсов валют, и продолжающийся переезд россиян в южные регионы. Благодаря этим факторам цены на жилье на полуострове резко подскочили. Глава компании предполагает, что изменение геополитической ситуации неизбежно приведет к оттоку инвестиций с курортной недвижимости за рубежом и росту интереса к недвижимости внутри страны.

Рудаков добавил, что во второй половине 2022-го практически все крупные застройщики Крыма готовят запуски новых проектов в ключевых локациях полуострова. При этом большая часть из них будет находиться на Южном берегу Крыма — в Ялте, Алуште и Гурзуфе.

Ранее в мае аналитики ЦИАН назвали российские курорты с самым подешевевшим арендным жильем. В список попали Алушта, Ялта, Севастополь и Феодосия.