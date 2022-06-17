Популярную блогершу оштрафовали на 20 тысяч рублей

Суд признал виновной блогершу Lerchek в нарушении порядка и оштрафовал на 20 тысяч рублей

Пресненский районный суд города Москвы признал популярную российскую блогершу Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) виновной в нарушении общественного порядка в ходе встречи с подписчиками в центре столицы. Она оштрафована на 20 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Суд признал Чекалину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). За массовую фан-встречу блогерша будет обязана заплатить штраф.

Фан-встреча Lerchek на Патриарших прудах, в ходе которой она бесплатно раздавала косметику собственного производства, собрала около двух тысяч человек. В результате девушку задержали и доставили в отделение полиции за нарушение правопорядка. Там она написала объяснительную. Кроме того, в отношении нее завели административное дело.