В «Баварии» анонсировали покупку футболиста «Ливерпуля»

Генеральный директор «Баварии» Салихамиджич анонсировал переход Мане из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала по футболу Садио Мане перейдет в «Баварию». Трансфер анонсировал спортивный директор немецкой команды Хасан Салихамиджич, слова которого приводит Twitter Bayern & Germany.

Функционер утвердительно ответил на вопрос, состоится ли переход. Уточняется, что «Бавария» заплатит за новичка не больше 40 миллионов евро. Немцам придется гарантированно выложить за сенегальца 32 миллиона. Остальные выплаты предусмотрены в качестве бонусов.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой сенегалец по одному разу выиграл Кубок страны, кубок английской лиги, чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 23 мяча и сделал четыре голевые передачи в 51 матче в составе «Ливерпуля» во всех турнирах.

В 2012 году Мане дебютировал в составе сборной Сенегала. Он забил 29 мячей в 89 встречах за национальную команду.