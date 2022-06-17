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Медведев рассказал о своей первой машине

Зампред Совбеза Медведев рассказал, что его первой машиной в 1995 году была «Лада-2107»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале рассказал о своей первой машине.

По его словам, в 1995 году он приобрел новую «семерку» («Лада-2107») приблизительно за пять тысяч долларов.

«Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот. Потом продал раза в три дешевле», — рассказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, в том числе пересесть на автомобиль «Лада». Таким образом он прокомментировал предложение главы Минфина Антона Силуанова о том, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров. «Обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал министр финансов.

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Марина Совина
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