Медведев рассказал о своей первой машине

Зампред Совбеза Медведев рассказал, что его первой машиной в 1995 году была «Лада-2107»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале рассказал о своей первой машине.

По его словам, в 1995 году он приобрел новую «семерку» («Лада-2107») приблизительно за пять тысяч долларов.

«Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот. Потом продал раза в три дешевле», — рассказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, в том числе пересесть на автомобиль «Лада». Таким образом он прокомментировал предложение главы Минфина Антона Силуанова о том, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров. «Обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал министр финансов.