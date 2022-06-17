Россиянам пообещали появление новых квартир с мебелью по скидке

Замглавы Минстроя Стасишин заявил, что в России появятся квартиры с мебелью со скидкой 30%

В России пообещали появление меблированных квартир в новостройках, где скидка на предметы интерьера будет достигать 30 процентов. Соответствующую концепцию продаж первичного жилья разрабатывают Минстрой и Минпромторг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина.

«Мы хотим дать право гражданам в рамках законодательства о долевом строительстве приобретать вместе с квартирой мебель и, таким образом, включать обстановку в ипотечный кредит, а не обращаться за потребительским», — пояснил замглавы Минстроя.

По словам Стасишина, на мебель в таких новостройках будет гарантия от производителей. «По нашим расчетам с Минпромторгом и с ведущими производителями мебели, это даст возможность предоставления дисконта минимум 30 процентов на мебель», — пояснил чиновник и добавил, что цены на обстановку в квартире будут фиксироваться в момент приобретения доли.

Замминистра уточнил, что перечень производителей мебели, которые смогут участвовать в такой программе, будет формироваться на системной основе. Стасишин ожидает, что изменения в законодательство, которые позволят запустить инициативу, внесут уже в осеннюю сессию Госдумы.

Ранее стало известно, что некоторые российские застройщики стали отказываться от реализации квартир с мебелью. Изменения эксперты связывают с подорожанием сырья для производства предметов интерьера и с перебоями в поставках.