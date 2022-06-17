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Медведев порассуждал «о дядьках и тетках из ЕС»

Зампред Совбеза Медведев заявил о влиянии «добрых дядек из Евросоюза» на украинцев
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «добрые дядьки и тетьки из ЕС» влияют на украинцев и готовят их к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую перспективу. Его рассуждения приводятся на странице во «ВКонтакте».

Таким образом Медведев отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии (о главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру») и по совместительству специалист по деторождению», — написал зампред Совбеза.

Накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Она отметила, что в будущем Киеву предстоит выполнить ряд обязательств в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией. Глава ЕК подчеркнула, что Украина продемонстрировала решимость соответствовать европейским ценностям.

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Анна Щербакова
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