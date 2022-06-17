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Человечеству предрекли нехватку кетчупа и соуса для пиццы

Phys.org: мир может остаться без кетчупа и соуса для пиццы из-за изменения климата

Фото: Jürgen Pfeiffer / Globallookpress.com

Рост температур и редкое выпадение осадков на фоне изменения климата могут оставить человечество без кетчупа, соуса для пиццы и других томатных продуктов. Нехватку этих товаров в мире предрекла международная группа ученых в своем докладе, пишет Phys.org.

Исследователи использовали пять разных климатических моделей и составили три сценария о том, как повлияет повышение температур на три крупнейших региона мира, где выращивают около 65 процентов всех перерабатываемых помидоров — Калифорнию, Италию и Китай.

Согласно всем трем прогнозам, в ближайшие 30-40 лет в указанных странах будут падать урожаи томатов. При этом самая сложная ситуация сложится в Италии — причиной будет уменьшение количества водных ресурсов на фоне частых засух. Ученые ожидают, что в целом глобальные поставки помидоров к 2050 году сократятся на шесть процентов относительно показателей 1990-2009 годов.

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Исследователи спрогнозировали, что в более северных регионах потепление может создать благоприятные условия для выращивания томатов. Среди локаций с высоким потенциалом ученые отметили север Калифорнии, китайскую провинцию Ганьсу и территорию Монголии. Однако специалисты уточнили, что урожайность на этой местности будет хуже, чем в исторических районах выращивания помидоров.

Ранее исследователи Института энергетической политики при Чикагском университете предупредили человечество о сокращении продолжительности жизни в среднем на два года из-за грязного воздуха. Ученые призвали признать загрязнение атмосферы проблемой общественного здравоохранения и принять меры для снижения концентрации вредных микрочастиц в окружающей среде.

Ударная волна
Нина Ташевская
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