Смартфоны Samsung перестали активироваться в России

«Известия»: часть ввезенных смартфонов Samsung перестали активироваться в России

Часть смартфонов Samsung, которую ввезли в Россию в рамках параллельного импорта, перестали включаться и активироваться в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков и источники компании.

Как рассказал один из ритейлеров, после установки российской SIM-карты в смартфон, ввезенный в страну по параллельному импорту, у пользователя возникают проблемы с активацией устройства. В таком случае аппарат не включается и им невозможно пользоваться.

Как пояснил изданию источник в Samsung, проблема возникает из-за того, что импортеры закупают «операторские» устройства, которые предназначены для работы с конкретным оператором связи. Подобная практика применяется во многих странах и со многими производителями. Так, к примеру, в США можно купить «залоченный» iPhone по контракту с оператором связи и вносить ежемесячный платеж в несколько десятков долларов. В таком случае пользователь не может менять оператора связи, а при расторжении контракта он должен будет заплатить полную стоимость телефона.

Разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до 100 долларов за штуку. Как результат, такие аппараты продать крайне сложно — проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи источник в Samsung

Абонент не абонент

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблема затронула примерно 20 процентов новых смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. По его оценкам, в мае так было ввезено около 50 тысяч смартфонов корейского производителя.

Муртазин уточняет, что производитель блокирует любые аппараты ввезенные из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Китая. Смартфоны, которые официально поставлены на рынок стран ЕАЭС, активируются в России без проблем. При этом столкнуться с этим можно даже при покупке телефона у крупного федерального ритейлера.

Таким образом, чтобы активировать в России смартфон, привезенный, к примеру, из Индии, необходимо установить SIM-карту индийского оператора. Как рассказал один из покупателей, ему удалось снять блокировку с помощью туристической SIM-карты, приобретенной в российском салоне связи. Со смартфонами из Казахстана таких проблем нет.

По словам собеседника издания, в некоторых торговых точках уже появились смартфоны, активированные в странах, где они продаются официально, — со вскрытой упаковкой.

«Покупать такие аппараты опасно не только потому, что активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных. Поняв, что учетная запись сделана одним лицом за пределами РФ, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group

При этом в Роспотребнадзоре еще не сталкивались с жалобами на неработающие смартфоны Samsung. Вопросы дистанционного отключения ПО технически сложных устройств специально в законодательстве не регламентированы, однако у потребителя, купившего товар, который нельзя использовать по назначению, есть право вернуть его продавцу.

Удаленная блокировка

В феврале 2020 года Samsung начала блокировать телевизоры россиян, ввезенных нелегально. По словам одного из пользователей, на устройстве перестали запускаться приложения и появилась надпись о том, что телевизор не функционирует полноценно в данном регионе. Владелец телевизора заявил, что приобрел его в декабре 2019 года в одном из отечественных интернет-магазинов. Он отметил, что после первого включения девайс авторизовался на сайте Samsung как оригинальный.

В Samsung объяснили блокировку тем, что устройства были ввезены нелегально и используются не в той стране, для которой были выпущены. «Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)», — пояснили там.

Позже компания заявила о технической возможности удаленной блокировки телевизоров по всему миру. По словам представителя компании, за удаленное взаимодействие с аппаратом отвечает специальная технология TV Block.

«TV Block — это удаленное решение для обеспечения безопасности, которое определяет, были ли телевизоры ненадлежащим образом активированы», — уточняется в сообщении корпорации.

Программное обеспечение TV Block предустановлено на все телевизоры корейского бренда. При легальной покупке аппарата у дилера последний связывается с Samsung и подтверждает факт приобретения конкретной модели. Инженеры объяснили, что данная функция позволит снизить количество случаев кражи телевизоров.

В начале мая Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.