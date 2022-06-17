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В Госдуме не увидели шансов у Украины «дожить» до вступления в ЕС

Депутат Госдумы Никонов заявил, что у Украины нет шансов «дожить» до вступления в ЕС
Вячеслав Никонов

Вячеслав Никонов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

У Украины нет шансов «дожить» до вступления в Евросоюз (ЕС). С таким заявлением выступил депутат Госдумы, первый замглавы комитета по международным делам Вячеслав Никонов. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что Турция является кандидатом в члены ЕС уже 23 года, и все еще не принята в Европейский союз.

«Статус, скорее всего, не дадут. А даже если вдруг дадут… Турция — кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет», — заявил депутат. Никонов подчеркнул, что обещание Еврокомиссии для Украины имеет лишь моральное значение и окончательного решения о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС еще нет.

«Как минимум голландцы и датчане против», — объявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия официально рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС и вместе с этим выдвигает Киеву ряд условий, которые необходимо выполнить даже после получения этого статуса.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценивал обещания Запада Украине фразой «стоят ровно пять копеек».

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Валерий Розенберг
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