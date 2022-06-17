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В России оценили обещания Запада Украине фразой «стоят ровно пять копеек»

Сенатор Джабаров заявил, что обещания западных лидеров Зеленскому ничем не кончатся
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью радио Sputnik оценил обещания Запада Украине фразой «стоят ровно пять копеек». По его мнению, заверения лидеров европейских стран и США, данные украинскому президенту Владимиру Зеленскому, ничем не кончатся.

По мнению российского сенатора, переговоры между Москвой и Киевом не возобновятся в ближайшее время, поскольку после передачи варианта урегулирования пауза, взятая украинской стороной, слишком затянулась.

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Джабаров отметил, что Зеленский «зомбирован на войну до последнего украинца», к которой его подталкивают Лондон и Вашингтон. Он добавил, что Россия всегда готова к переговорам, однако не будет обсуждать вопросы Крыма и Донбасса.

Сенатор также прокомментировал визит в Киев президентов Франции и Румынии Эммануэля Макрона и Клауса Йоханниса, канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги.

«Я думаю, что это очередные "показательные выступления" западных лидеров — приехать поддержать Зеленского в том, что он ведет "правую борьбу" с Россией. Пообещали опять ему дать статус кандидата на вступление в ЕС. Причем эти обещания стоят ровно пять копеек», — сказал Джабаров.

Он пояснил, что для членства Украины в Европейском союзе требуется поддержка всех 27 стран, но единогласной поддержки решение не получит. По мнению сенатора, поездка европейских лидеров в Киев ничего не изменит, в то время как Россия успешно выполняет цели военной спецоперации.

Ранее завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Ольга Павленко заявила, что во время визита четырех европейских лидеров на Украину в первую очередь обсуждались мирные переговоры с Россией. Политики встретились с Владимиром Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров с Москвой, указала политолог.

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Марина Совина
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