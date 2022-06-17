На предприятии «КамАЗ» обрушилась галерея между корпусами

Галерея между корпусами обрушилась на предприятии «КамАЗ» в Набережных Челнах

На площадке предприятия ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах обрушилась галерея между корпусами автомобильного и прессово-рамного заводов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

«Сегодня произошло обрушение галереи, соединяющей корпуса автомобильного и прессово-рамного заводов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На данный момент выясняются обстоятельства обрушения. В пресс-службе пообещали озвучить причины происшествия позднее. На рабочий процесс производства ЧП никак не повиляло, добавили там.

Ранее в промзоне на Котляковской улице Южного административного округа Москвы произошел мощный пожар, площадь которого составила около 300 квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло в производственном помещении, где находятся газовые баллоны. В результате пожара у строения частично обрушилась крыша.