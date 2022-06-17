В Крыму ответили на заявления Киева о планах вернуть полуостров силой

Политолог Бальбек об угрозах Киева по Крыму: слова людей, отродясь автомат не державших

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал слова представителя президента Украины Тамилы Ташевой о планах Киева вернуть Крым силой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, поставки западных вооружений вскружили голову украинским политикам. Эксперт рассказал, что приближенность Донецка к линии фронта позволяет обстреливать город, что «очень возвышает украинских военных в их же глазах».

Политолог подчеркнул, что допускает возможность разработки на Украине военной операции против Крыма. Однако он отметил, что у Киева «руки коротки». «И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали», — добавил эксперт.

Ранее представитель президента Украины заявила, что подходы Киева к вопросу возвращения Крыма после 24 февраля изменились, и теперь власти планируют решить этот вопрос военным путем. По ее словам, руководство республики хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были первыми, кто вступит на полуостров перед его реинтеграцией в состав страны. Ключевая позиция Киева в этом вопросе — «возвращение территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны».