Убившего россиянина в ходе спора о рыбалке отправили в СИЗО

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО мужчину за убийство прохожего

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения 43-летнему местному жителю, подозреваемому в убийстве прохожего в городском парке и ранении мужчины в ходе спора о рыбалке. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По ходатайству следствия суд отправил мужчину в СИЗО, ему вменяется убийство и покушение. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По данным ведомства, вечером 12 июня подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения завязал спор с 56-летним мужчиной, рыбачившим на берегу реки в парке. В ходе конфликта он ударил рыбака ножом. В этот момент за него заступился проходивший мимо местный житель. Подозреваемый ударил его ножом в шею, отчего тот скончался на месте. Вечером того же дня местные жители обнаружили тело погибшего. Там же нашли раненного пенсионера и увезли в больницу. После осмотра места преступления и изучения записей с уличных видеокамер, допросов местных жителей, ставших очевидцами преступления, был установлен подозреваемый.