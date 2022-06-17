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Сотню мертвых голубых пингвинов нашли на обочине дороги

Daily Mirror: в новозеландском поселке Кейбл-Бэй обнаружили сотню мертвых пингвинов

Фото: Guo Lei / Globallookpress.com

В Новой Зеландии мужчина обнаружил сотню мертвых малых голубых пингвинов на обочине дороги в поселке Кейбл-Бэй. Об этом сообщает Daily Mirror.

Местная жительница Полин Уилсон рассказала, что почувствовала запах гниения на прошлой неделе. Сначала она не обратила на него особого внимания, но когда он усилился, ее соседи отправились на поиски источника. В пятницу вечером, 10 июня, один из них нашел груду трупов пингвинов на обочине трассы.

По словам Уилсон, мертвые пингвины часто встречаются на пляжах Кейбл-Бэй, но не в таких количествах. Она предположила, что животные погибли в рыболовной сети, а затем их выбросили.

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По данным министерства охраны природы, причиной смерти животных стало климатическое явление Ла-Нинья, которое приводит к повышению температуры поверхности моря и усилению береговых ветров в Новой Зеландии. Из-за изменения температуры воды рыба, которой питаются пингвины, мигрирует, и им становится сложнее на нее охотиться.

Согласно результатам экспертизы, у найденных тел отсутствовал подкожный жир, а в их желудочно-кишечном тракте не было следов пищи. Это свидетельствует о том, что животные могли умереть от голода и переохлаждения.

Всего за последние шесть недель были обнаружены тела не менее 450 пингвинов.

Голубые пингвины — это самый маленький вид из всех ныне живущих пингвинов. Их средний рост составляет 33 сантиметра, а длина — 43 сантиметра. Обитают в Новой Зеландии и Австралии, их популяция оценивается примерно в миллион пар.

Ранее сообщалось, что на пляж на западном побережье Сан-Франциско, штат Калифорния, выбросило более десяти тысяч ушастых медуз. Специалисты считают, что они были выброшены на берег во время прилива.

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Евгения Черкасова
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