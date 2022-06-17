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Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше

В ПФР заявили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную пенсию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) заявили, что россияне обладают правом получить накопительную пенсию до утвержденного пенсионного возраста. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В Отделении ПФР по городу Москве и Московской области рассказали, что право досрочно получить накопительную часть пенсии россияне получили в 2019 году. Эксперты напомнили, что пенсионный возраст в России увеличился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако возраст для получения пенсионных накоплений не изменился.

Чтобы получить накопительную часть пенсии раньше, следует подать заявление в ту организацию, где она формировалась: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала способ вернуть пенсию при потере документов. По ее словам, это право возможно восстановить в суде.

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Марина Совина
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