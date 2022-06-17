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Лукашенко объяснил происходящее на Украине

Президент Лукашенко связал ситуацию на Украине с крупным переделом мира

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил происходящее на Украине крупным переделом мира. Главу республики цитирует ТАСС.

«Никто не знает, чем там закончится, никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине — это начало. Это один из элементов крупного передела мира», — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что в ходе этого процесса «будут ломать, крошить», а больше остальных пострадают малые государства.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в попытках «срезать» страну. «Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: СмоленскПсков, Смоленск — БрянскКурск и туда до Ростова», — заявил он.

Он также объяснил стремления России на Украине, подчеркнув, что она не планирует захватывать республику. Больше всего, уверен президент, страну беспокоит собственная безопасность.

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Алевтина Запольская
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