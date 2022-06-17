CNN: Госдеп решил изучить фотографию двух попавших в плен на Украине американцев

Госдепартамент решил изучить подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине. Об этом сообщила телеканалу CNN мать одного из них Банни Дрюке.

«Они напряженно работают над верификацией [фотографии]. Мы очень надеемся», — сказала она, добавив, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен американцами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.