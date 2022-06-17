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Макрон пообещал сделать все ради победы Украины и напомнил о Первой мировой

Президент Франции Макрон заявил о важности победы Украины и напомнил о Первой мировой

Фото: Yoan Valat / Reuters

Франция всегда поддерживала и будет поддерживать Украину и сделает все возможное, чтобы Киев одержал победу. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в украинскую столицу, цитату приводит телеканал RTL.

«Эта война будет продолжаться. Наш долг — стоять на стороне наших ценностей, международного права и, следовательно, Украины. Мы должны помочь Украине выстоять в войне», — заявил Макрон, пообещав помогать Киеву и в дальнейшем. При этом политик уклонился от прямого ответа на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Россия потерпела поражение.

Вместо этого лидер Франции привел историческую аналогию, напомнив о ходе Первой мировой войны. «Сегодня мы стоим плечом к плечу с канцлером [Германии Олафом] Шольцем. А 100 лет назад мы находились в состоянии войны, потому что Франция совершила историческую ошибку. Она потеряла мир, потому что хотела унизить Германию», — рассказал Макрон, говоря о значительной части регионов Лотарингия и Эльзас, которые Париж получил по итогам Первой мировой войны. В 1940 году, после оккупации французской территории войсками Третьего рейха, эти земли временно отошли немцам, однако по итогам Второй мировой войны были возвращены Франции.

Как отмечает издание Die Welt, несмотря на такую риторику Макрона, за закрытыми дверями он, скорее всего, убеждал украинского коллегу Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российскими властями.

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Виктория Кондратьева
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