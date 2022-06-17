Российская туристка пропала в труднодоступной местности Алтая

На Алтае спасатели организовали поиски туристки, упавшей в реку у подножия горы Белухи

На Алтае организовали поиски туристки, упавшей в реку в районе подножия горы Белухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе на слиянии горных рек Аккем и Ярлу, которое расположено в труднодоступной местности. По данным ведомства, жительница Санкт-Петербурга упала в воду на пешеходном переходе, после чего ее унесло течением.

Инструкторы туристической базы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяженностью семь километров, но так и не нашли пропавшую. После к ним подключились спасатели — они обследовали русло реки Аккем протяженностью 10 километров на вертолете Ми-8.

На 17 июня запланирован еще один вылет Ми-8 для поисков россиянки. Отмечается, что туристическая группа, в состав которой входила путешественница, не была зарегистрирована в МЧС.

Ранее в мае российский турист пропал при сплаве по горной реке на Алтае. Мужчина выпал из надувной лодки во время прохождения порога «Прорыв Сапожникова», его унесло течением реки.