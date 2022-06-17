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Популярный юморист раскрыл причину ухода из связанного с Comedy Club проекта

Юморист Роман Попов рассказал, что ушел из проекта Comedy radio из-за перенесенного рака

Кадр: канал «Вокруг ТВ »/ Яндекс.Дзен

Популярный юморист и актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов раскрыл причину ухода из проекта, связанного с Comedy Club. В интервью изданию «Телепрограмма» он рассказал, что покинул радиостанцию Comedy radio из-за проблем со здоровьем.

Комедиант заявил, что сейчас не работает там из-за перенесенного рака. «Назовем это так — оказия, по результатам которой я не вернусь в эфир, потому что уже, к сожалению, не могу импровизировать с прежней скоростью», — пояснил Попов.

По словам юмориста, залог успеха на Comedy radio заключается в том, что каждые восемь секунд нужно выдавать шутки. «Вот поэтому я в очередной раз думаю, что это просто какие-то мои внутренние смущения и страхи», — отметил он и добавил, что его зовут вернуться в проект.

Актер также признался, что любит радиоэфиры и не согласен с позицией о том, что радио рано или поздно умрет. По его мнению, формат радио не потеряет актуальности, эфирным оно будет или сетевым.

В 2018 году Роману Попову диагностировали третью степень рака мозга. Долгое время актер скрывал болезнь, в результате которой похудел на 40 килограммов. В 2022 году Попов рассказал, что ему удалось побороть болезнь.

Ранее телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл подробности своего ухода из популярного сатирического проекта «Однажды в России» на телеканале ТНТ. Он признался, что покинул программу из-за отсутствия интереса.

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Асель Минбаева
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