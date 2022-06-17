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В России сочли преждевременным «ставить крест» на «Северном потоке-2»

Постпред РФ при ЕС Чижов считает, что ставить крест на «Северном потоке-2» преждевременно
Владимир Чижов

Владимир Чижов . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Постпред России при Европейском Союзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что ставить крест на газопроводе «Северный поток-2» преждевременно. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте "Северный поток 2" было бы рано», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг уменьшения прокачки «Газпромом» газа по «Северному потоку 1» из-за проблем с ремонтом оборудования для компрессорной станции.

В мае официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн объявила, что «Северный поток-2» «фактически умер». Как говорил зампредседателя правительства России Александр Новак, в ближайшее время «Северный поток-2» вряд ли будет запущен из-за политических причин. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективными надежды на запуск «Северного потока-2» в нынешних условиях.

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Марина Совина
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