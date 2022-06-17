Лукашенко предостерег Киев от ударов по городам России

Президент Белоруссии Лукашенко предостерег Украину от ударов по городам России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, в ответ Россия может применить оружие более высокой разрушительной мощи. «Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются», — заявил Лукашенко.

По его словам, решение об ударах по России зависит не от украинских властей, а от «того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне». «Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — добавил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко заявил, что его президент России Владимир Путин никогда не просил Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине. При этом он уточнил, что Запад хотел бы вовлечения Минска в украинский конфликт.