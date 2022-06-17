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Лукашенко предостерег Киев от ударов по городам России

Президент Белоруссии Лукашенко предостерег Украину от ударов по городам России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, в ответ Россия может применить оружие более высокой разрушительной мощи. «Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются», — заявил Лукашенко.

По его словам, решение об ударах по России зависит не от украинских властей, а от «того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне». «Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — добавил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко заявил, что его президент России Владимир Путин никогда не просил Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине. При этом он уточнил, что Запад хотел бы вовлечения Минска в украинский конфликт.

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Николай Чигасов
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