Лукашенко предостерег Киев от ударов по городам России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
По мнению белорусского лидера, в ответ Россия может применить оружие более высокой разрушительной мощи. «Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются», — заявил Лукашенко.
По его словам, решение об ударах по России зависит не от украинских властей, а от «того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне». «Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — добавил президент Белоруссии.
Кроме того, Лукашенко заявил, что его президент России Владимир Путин никогда не просил Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине. При этом он уточнил, что Запад хотел бы вовлечения Минска в украинский конфликт.