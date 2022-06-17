Путин назвал причину роста цен на нефть и газ

Президент России Путин назвал деятельность США причиной роста цен на нефть и газ

Президент России Владимир Путин назвал деятельность США причиной роста цен на нефть и газ. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует РИА Новости.

«Откуда взялись цены-то? Мы, что ли, цены поднимаем на энергоносители? Ну бред», — заявил президент. Он отметил, что рынок поднимает цены, а главными на этом рынке являются США. Путин подчеркнул, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности Соединенных Штатов.

Ранее Путин назвал США великой державой с большим будущим и отметил, что эта страна заслуживает уважения. При этом президент заявил, что американская политическая элита на всех смотрит свысока. Он добавил, что и внутренние проблемы США «дают о себе знать». «Внутренние проблемы, ошибки элит правящих, они, безусловно, дают о себе знать. Как раз в силу того, что внутренние проблемы нарастают. Они нарастают в экономике — это мы видим по инфляции», — сказал Путин.

