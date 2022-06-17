Пушилин допустил поставки зерна в Сирию через порт Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что через порт Мариуполя будут поставлять зерно в Сирию

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил возможность начала поставок зерна в Сирию через порт Мариуполя. Его слова на ПМЭФ передает РИА Новости.

Как рассказал Пушилин ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли. Страны прорабатывают задачи по взаимным поставкам продукции. При этом он обратил внимание на то, что морской порт Мариуполя уже начал работу, а Сирия заинтересована в поставках зерна. «С учетом того, что у нас профицит в плане запасов зерна, то я думаю, что это будет одна из точек соприкосновения», — заключил он.

Ранее о готовности поставлять зерно в Сирию заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, республики Донбасса сумели обеспечить себя зерновыми на 100 процентов, учитывая население освобожденных территорий.