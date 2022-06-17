Путин назвал «главный принцип» России

Путин назвал «главным принципом» России — тратить столько, сколько заработали

Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается, его никто не отменял. Его назвал президент страны Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип — тратить исходя из понимания того, что сколько заработали — он остается, его никто не отменял», — подчеркнул российский президент.

Глава государства заверил, что уже поручил кабмину подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.

До этого российский президент подчеркивал, что суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным.

Сама конструкция западных санкций, по мнению Путина, была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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