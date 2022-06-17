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Раскрыты детали последнего визита в Москву старейшего вора в законе Ушатого

Главред «ПраймКрайм» Харина рассказала о последнем визите Бори Ушатого в Москву

Фото: ПРАЙМ КРАЙМ

Раскрыты детали последнего визита в Москву старейшего вора в законе Бориса Комина (Бори Ушатого) в 2008 году, когда его участие потребовалось, чтобы рассудить конфликт между ключевыми фигурами преступного мира России — Асланом Усояном (Дедом Хасаном) и Тариэлом Ониани (Таро). Об этом эпизоде «Ленте.ру» рассказала Лилия Харина, главный редактор ИА «ПраймКрайм».

По данным Хариной, Ушатого пригласила для этого сторона Таро, в то время как Хасан и вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик) не хотели с ним встречаться. Несмотря на это встреча в Москве произошла, так как вора в законе в Борисе признавали все без исключения.

Ушатый считался хранителем воровских традиций: в 2008 году, в разгар вражды между Хасаном и Таро, Комина пригласили в Москву, чтобы он разрешил спор между оппонентами. Старый вор вошел в курс дела, выслушал обе стороны и дал краткий и лаконичный ответ: «Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не вижу, а судить коммерсантов — не воровское дело». Заявив это, он отбыл в США. Вес Комина в криминальном мире был так велик, что он находился вне всяких рейтингов и пользовался непререкаемым авторитетом.

Cуждения Комина про воров и коммерсантов понравились не всем — он, поддерживая Япончика, якобы сам вел бизнес с Гидоном Абрамовым (Моней Эльсоном), ключевой фигурой в русской мафии в США в 1970-х годах, лидером крупнейшей в США русской криминальной группировки «Бригада из "Пассажа"».

Ранее стало известно о последних годах жизни Бориса Комина в США — он умер 8 июня 2022 года в возрасте 95 лет. Примерно до 90 лет Комин сам водил автомобиль, пока позволяло зрение, потом стал пользоваться общественным транспортом. До пандемии COVID-19 вор в законе регулярно занимался в спортзале.

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Леонид Микуляк
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