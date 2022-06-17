Раскрыты подробности строительства крупных трасс в России

Глава «Автодора» рассказал о почти полной готовности трассы от Петербурга до Черного моря

Россиянам рассказали о ходе строительства крупных скоростных дорог, которые соединят северную и южную, а также западную и восточную части страны. Подробности раскрыл глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет издание «Известия».

Петушенко отметил, что автодорога от Санкт-Петербурга до Черного моря почти готова, строительство магистралей М-11 Москва — Санкт-Петербург по ЦКАД и М-4 Москва — Новороссийск также находится на финальном этапе. В 2022 году «Автодор» планирует сдать два участка трассы М-12 Москва — Тюмень — это южный обход Владимира и часть дороги между ЦКАД и Московским большим кольцом.

В 2024 году М-12 продлят до Екатеринбурга, что позволит быстрее перемещаться между городами без светофоров и пересечения в одном уровне. «Дальше задачи стоят у наших коллег — это доведение до четырех полос, мы сейчас рассматриваем знаменитый меридиан, это трасса, которая была частной инициативой», — заявил Петушенко.

Ранее в июне продление дороги М-12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска подтвердил президент Владимир Путин — изначально трасса должна была проходить от Москвы до Казани. Глава государства добавил, что у России есть все необходимое, чтобы вести дорожное строительство на самом высоком уровне.