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Диетолог оценила пользу завирусившегося в TikTok «салата Дженнифер Энистон»

Врач Соломатина: популярный среди тиктокеров салат Дженнифер Энистон поможет похудеть

Фото: Kevin Sullivan / Globallookpress.com

Диетолог Елена Соломатина оценила рецепт «салата Дженнифер Энистон» с отварным булгуром и свежим огурцом, завирусившегося в TikTok. Ее слова приводит издание News.ru.

По словам врача, завирусившийся салат, в состав которого также входят петрушка, мята, красный лук, фисташки, нут, фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец, действительно принесет пользу, поскольку состоит из продуктов, которые должны быть в рационе здорового человека.

Разнообразные полезные продукты, входящие в состав популярного среди тиктокеров салата, находятся в одном блюде, а значит, человек не забудет их включить в свой рацион, отмечает Соломатина. «В этом салате много клетчатки, полезные жиры, растительные белки — в общем все, что нужно. Он поможет похудеть», — заверяет специалистка.

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Салат стал популярен в социальной сети в январе 2022 года. Блогерша, первой показавшая его подписчикам, утверждала, что Энистон якобы каждый день ела его во время съемок сериала «Друзья». Актриса тем не менее опровергла эту информацию, заявив, что у ее любимого салата другой рецепт.

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Александра Лисица
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