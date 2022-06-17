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Ботаник перечислил полезные блюда с одуванчиками и призвал их готовить

Ботаник Уайлд: листья одуванчиков можно добавлять в пироги, а цветы в омлет

Фото: Madeleine Steinbach / Shutterstock

Ботаник Мо Уайлд, автор книги «Дикоросы лечат», перечислил полезные блюда, в которые можно добавить одуванчики. Его слова приводит издание Express.

Одуванчик, рассказывает Уайлд, известен как природное мочегонное средство, а значит, при отсутствии возражений со стороны врача может быть использован разово для уменьшения утренней отечности под глазами и в ногах, а также для снижения артериального давления. Промытые листья одуванчиков с горьковатым привкусом ботаник призвал добавлять в салаты, пироги и бутерброды.

Желтые лепестки цветов, продолжает он, можно использовать для приготовления уксуса для заправки салата, а также добавлять в омлеты и ризотто в качестве приправы и украшения. Горький зеленый чашелистик одуванчика в пищу не годится, подчеркнул Уайлд.

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Ботаник также предостерег от сбора одуванчиков вблизи оживленных трасс, так как эти растения будут загрязнены выхлопами.

Ранее садовод Татьяна Жашкова рассказала россиянам, как вырастить микрозелень у себя в квартире на подоконнике. Она перечислила действенные способы посадки трав и ухода за ними.

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Александра Лисица
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