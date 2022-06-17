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Владелец загрызших 12-летнюю российскую шахматистку собак предстанет перед судом

В Сочи осудят 51-летнего владельца овчарок, загрызших 12-летнюю шахматистку в поселке Лоо

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Сочи осудят 51-летнего владельца собак, загрызших 12-летнюю шахматистку. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, девочка вместе с матерью приехала в Сочи из Саратовской области. Вечером 26 апреля школьница зашла на участок, расположенный на Лучезарной улице в поселке Лоо. В СКР отметили, что территория не была огорожена со всех сторон и на ней не было специальных вольеров. Там обвиняемый держал семь овчарок, которые свободно бегали по участку. В результате стая напала на девочку, от полученных травм она скончалась.

После этого мужчину задержали, на время следствия его отправили в СИЗО. Помимо этого, в СКР возбудили дело в отношении руководства санитарно-курортного комплекса, в котором проживала потерпевшая, из-за предоставления услуги ненадлежащего качества, повлекшей причинение смерти потерпевшей.

Ранее в прокуратуре региона рассказали, что девочка пробралась на участок, чтобы покормить щенят. После трагедии Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам до окончания следствия.

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Елизавета Новикова
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