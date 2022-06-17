Путин призвал не превращать города Донбасса в подобия Сталинграда

Путин заявил, что ВС России стараются не превращать города Донбасса в подобие Сталинграда

Вооруженные силы (ВС) России думают о том, чтобы не превращать города Донбасса в подобие Сталинграда. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда», — сказал он.

Это является вполне естественной вещью, отметил глава государства, о которой думают российские военные при организации боевых действий.

24 февраля началась специальная военная операция на Донбассе. Таким образом, по словам Владимира Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).