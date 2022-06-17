Совместная работа банков и правительства оценена

Экономист Сигал назвал работу банков и правительства России эффективной

Первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал заявил об эффективной работе банковского сектора и правительства России. По его словам, совместными усилиями им удалось поднять покупательский спрос на недвижимость. Об этом специалист сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Корректировка ставок по ипотечному кредитованию достаточно сильно зависит от динамики ключевой ставки, начал эксперт. «Нынешние тенденции уверенного и плавного снижения ставки рефинансирования позволяют судить о дальнейшем направлении движения ставки по ипотеке», — добавил он.

Экономист подчеркнул, что спад спроса на недвижимость, вызванный ажиотажем начала весны, диктует необходимость популяризации и поддержки сектора в целом.

«Шаги банков по снижению ставки ипотечного кредитования сочетаются с теми мерами поддержки, субсидирования и популяризации сектора, которые принимает правительство. Совместная работа показывает очевидную эффективность и отражается ростом покупательского спроса, а анонсированные меры господдержки уже сейчас повышают активность в секторе», — заключил первый вице-президент «Опоры России».

Ранее стало известно, что в России появится новый инструмент — промышленная ипотека под пять процентов годовых. Появление нового вида льготного кредитования анонсировал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он поручил правительству в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска промышленной ипотеки вопросы с банковским сектором России.