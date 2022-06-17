Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Совместная работа банков и правительства оценена

Экономист Сигал назвал работу банков и правительства России эффективной

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал заявил об эффективной работе банковского сектора и правительства России. По его словам, совместными усилиями им удалось поднять покупательский спрос на недвижимость. Об этом специалист сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Корректировка ставок по ипотечному кредитованию достаточно сильно зависит от динамики ключевой ставки, начал эксперт. «Нынешние тенденции уверенного и плавного снижения ставки рефинансирования позволяют судить о дальнейшем направлении движения ставки по ипотеке», — добавил он.

Экономист подчеркнул, что спад спроса на недвижимость, вызванный ажиотажем начала весны, диктует необходимость популяризации и поддержки сектора в целом.

«Шаги банков по снижению ставки ипотечного кредитования сочетаются с теми мерами поддержки, субсидирования и популяризации сектора, которые принимает правительство. Совместная работа показывает очевидную эффективность и отражается ростом покупательского спроса, а анонсированные меры господдержки уже сейчас повышают активность в секторе», — заключил первый вице-президент «Опоры России».

Ранее стало известно, что в России появится новый инструмент — промышленная ипотека под пять процентов годовых. Появление нового вида льготного кредитования анонсировал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он поручил правительству в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска промышленной ипотеки вопросы с банковским сектором России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.