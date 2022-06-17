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Россия и США приостановили переговоры по глобальной проблеме

Россия и США приостановили переговоры по проблеме изменения климата
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Cоветник президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что переговоры с коллегами из США по глобальной проблеме изменения климатической обстановки приостановлены. Об этом сообщает ТАСС.

Эдельгериев рассказал о приостановке обсуждения вопроса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Переговоры велись со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Однако советник подчеркнул необходимость продолжать международную деятельность по этому вопросу и решать проблему вредных выбросов.

«Сейчас [переговоры] на паузе. Мое убеждение состоит в том, что нам нужно понять, что происходит, какие взаимоотношения. Я остаюсь сторонником того, что глобальные вопросы международного характера должны ставиться на первостепенную повестку, потому что локальные конфликты всегда были, есть и будут. Из-за локального конфликта нельзя сводить на нет международную деятельность, которая до этого проводилась. Яркий пример тому — увеличение выбросов авиации», — пояснил Эдельгериев.

В апреле российские власти захотели отложить спасение планеты от глобального потепления из-за санкций Запада. В Минэнерго предложили перенести на неопределенный срок реализацию национальной стратегии по борьбе с вредными выбросами парниковых газов.

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