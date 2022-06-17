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Путин назвал способные задавать правила нового миропорядка страны

Путин: правила нового миропорядка будут задавать только сильные и суверенные страны

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС / ПМЭФ

Правила нового мирового порядка будут задавать только сильные и суверенные страны, которые не идут по намеченной кем-то траектории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, ее финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость», — сказал он.

В ходе своего выступления Путин также заявил, что Россия столкнется с новыми рисками и вызовами. По словам главы государства, строительство нового мирового порядка связано с такими трудностями и факторами, представить которые пока даже невозможно. При этом он отметил, что Россия в результате этих вызовов станет лишь сильнее.

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Игорь Дмитров
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