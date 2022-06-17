Туроператоры сократили долг перед российскими туристами в 1,5 раза

Глава Ростуризма Догузова сказала, что операторы сократили долг перед туристами в 1,5 раза

Российские туроператоры сократили долг перед туристами за несостоявшиеся туры в 1,5 раза. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Догузовой, на данный момент объем долга составляет 27 миллиардов рублей. Это произошло благодаря сотрудничеству со многими зарубежными странами, в частности, с Турцией.

В мае глава Ростуризма заявляла, что долг туроператоров за путевки, отмененные в 2022 году из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей. По ее словам, выполнять обязательства перед путешественниками можно при наличии доступных массовых зарубежных направлений

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