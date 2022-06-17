Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туроператоры сократили долг перед российскими туристами в 1,5 раза

Глава Ростуризма Догузова сказала, что операторы сократили долг перед туристами в 1,5 раза
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские туроператоры сократили долг перед туристами за несостоявшиеся туры в 1,5 раза. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Догузовой, на данный момент объем долга составляет 27 миллиардов рублей. Это произошло благодаря сотрудничеству со многими зарубежными странами, в частности, с Турцией.

В мае глава Ростуризма заявляла, что долг туроператоров за путевки, отмененные в 2022 году из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей. По ее словам, выполнять обязательства перед путешественниками можно при наличии доступных массовых зарубежных направлений

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин указал на нежелание Запада оплачивать транзит газа через Украину
Путин рассказал о сложностях отношений России с Боснией и Герцеговиной
Кудрин оценил последствия выхода России из международных организаций
Аргентина купит американские вертолеты вместо российских
Американский наемник раскрыл подробности о сдаче в плен на Украине
Стало известно о недовольстве однопартийцев Джонсона его поездкой в Киев
Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву прекратить сопротивление
В Москве подростки сняли с линии железнодорожный состав
КХЛ захотели разделить на две лиги с «сильными» и «слабыми» командами
Туроператоры сократили долг перед российскими туристами в 1,5 раза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.