Стилисты назвали одежду с оптическими иллюзиями новым трендом

Стилисты журнала Symbol назвали вещи с эффектом оптической иллюзии новым трендом

Модные редакторы журнала Symbol назвали одежду с оптическими иллюзиями на ткани новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистов, вещи-обманки с изображением или очертаниями тела вошли в моду благодаря коллекциям именитых брендов, например, Loewe, Y/Project и Balmain. Кроме того, их популяризации поспособствовала коллаборация марки Jean Paul Gaultier с дизайнером Лоттой Волковой, в которую вошли предметы гардероба с принтом с эффектом голого женского тела.

Помимо этого, многие знаменитости на протяжении последних лет регулярно появляются на публике в нарядах в упомянутом стиле. Среди них, например, американские бизнесвумен Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнительница Карди Би, которые выходили в свет в платьях и комбинезонах с подобной расцветкой.

Известно, что модельеры позаимствовали упомянутый стиль у жанра изобразительного искусства под названием «тромплей», который предполагает изображения, создающие иллюзию невозможного.

В мае Российская стилистка и дизайнер Лотта Волкова выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки Jean Paul Gaultier. Результатом их сотрудничества стали платья, топы, брюки, а также купальники и легинсы с принтами, имитирующими обнаженное женское тело. Среди прочего, в коллекции представлены вещи с фирменными конусообразными чашечками модельера Жан-Поля Готье на груди.