Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме усомнились в необходимости введения визового режима для украинцев

Депутат Госдумы Новиков усомнился в необходимости введения виз для граждан Украины

Фото: Архип Верещагин / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в необходимости введения виз для граждан Украины. По мнению депутата, Москве не стоит зеркально отвечать на введение Киевом визового режима для россиян. Его слова приводит «Газета.Ru» в своем Telegram-канале.

«Здесь есть разные задачи, которые [президент Украины Владимир] Зеленский пытается решить. Одна из них состоит в том, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны России, чтобы Россия тоже ввела (...) визовый въезд для граждан Украины», — отметил он.

По словам парламентария, украинцы должны иметь возможность находить в России приют.

Ранее 17 июня Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин прокомментировал санкции цитатой из Марка Твена
Италия приготовилась к режиму ЧС из-за проблем с газом из России
Раскрыта правильная техника бритья разных участков тела
Путин пообещал защищать интересы людей в Донбассе
Умер рэпер Саша Скул
Врачи назвали защищающий от инфарктов продукт
В России начал дешеветь один тип товаров
Путин высказался об улучшении отношений с Украиной
Мошенники использовали новую схему отъема денег у пенсионеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.