В Госдуме усомнились в необходимости введения визового режима для украинцев

Депутат Госдумы Новиков усомнился в необходимости введения виз для граждан Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в необходимости введения виз для граждан Украины. По мнению депутата, Москве не стоит зеркально отвечать на введение Киевом визового режима для россиян. Его слова приводит «Газета.Ru» в своем Telegram-канале.

«Здесь есть разные задачи, которые [президент Украины Владимир] Зеленский пытается решить. Одна из них состоит в том, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны России, чтобы Россия тоже ввела (...) визовый въезд для граждан Украины», — отметил он.

По словам парламентария, украинцы должны иметь возможность находить в России приют.

Ранее 17 июня Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля.