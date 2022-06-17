Раскрыта сумма вложений России в экономику ДНР

Виталий Хоценко заявил, что в течение двух лет РФ вложит в экономику ДНР более 2 трлн руб.

Новый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что в течение ближайших двух лет Россия вложит в экономику республики более двух триллионов рублей. Такую сумму он раскрыл в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает «Интерфакс».

«У нас, благодаря Российской Федерации, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 миллиардов рублей», — заявил он, уточнив, что сейчас все регионы страны работают на территории ДНР и вкладывают большие деньги в стройку.

Ранее Хоценко также сообщал о помощи российских регионов по восстановлению Донбасса. По его словам, они присылают специалистов, завозят технику, материалы, разбивают на территории республик строительные городки.