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Раскрыта сумма вложений России в экономику ДНР

Виталий Хоценко заявил, что в течение двух лет РФ вложит в экономику ДНР более 2 трлн руб.
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Новый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что в течение ближайших двух лет Россия вложит в экономику республики более двух триллионов рублей. Такую сумму он раскрыл в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает «Интерфакс».

«У нас, благодаря Российской Федерации, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 миллиардов рублей», — заявил он, уточнив, что сейчас все регионы страны работают на территории ДНР и вкладывают большие деньги в стройку.

Ранее Хоценко также сообщал о помощи российских регионов по восстановлению Донбасса. По его словам, они присылают специалистов, завозят технику, материалы, разбивают на территории республик строительные городки.

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Варвара Кошечкина
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